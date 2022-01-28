В Ташкентском зоопарке женщина сбросила в вольер с медведем ребенка

Молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров, сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

«Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю», – приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе уточнили, что посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти пять метров.

Описывая действия кавказского бурого медведя по кличке Зузу, сообщается, что он следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка. Затем зверь «медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел». Специалисты «быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел».

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. «Девочка пострадала только от падения с высоты почти пять метров, а не от зубов хищника», – добавили в пресс-службе, уточнив, что «при первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено».

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, ребенок, возраст которого не уточняется, находится под наблюдением врачей. В администрации зоопарка подчеркнули, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Пресс-служба отметила, что медведь поступил в ташкентский зоопарк из бакинского в 2017 году и «с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике», ну а произошедший инцидент характеризует Зузу «как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку». Такое поведение животного объясняется как результат «правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю».

Напомним, два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.