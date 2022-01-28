В Африке детей перешедших в РПЦ священников и прихожан выгнали из церковных школ

В Африке детей священнослужителей и прихожан, перешедших в конце 2021 года из Александрийской в Русскую православную церковь, выгоняют из местных церковных школ Александрийского патриархата, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

«Дети священников и прихожан, которые учились в доступных по стоимости школах Александрийского патриархата, теперь не смогут там учиться, так как их оттуда выгнали. Многие из тех прихожан, которые остались со своим не поддержавшим раскол духовенством, опасаются, что их дети могут остаться без образования», – сказал Леонид в интервью РИА «Новости».

В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал так называемую «православную церковь Украины». В РПЦ отмечали, что последствия этого решения могут затронуть верующих соотечественников в Африке, на канонической территории Александрийского патриархата.

Ранее более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины.

До этого РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.

Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.

Ранее настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в ЮАР протоиерей Даниил Луговой сообщил, что РПЦ планирует назначить в ближайшее время постоянного архиерея для руководства епархией Московского патриархата в Йоханнесбурге.