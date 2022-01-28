Любовь Толкалина о пробах на роль девушки Бонда, любви к электронной музыке и свиданиях за деньги

Когда вы в последний раз слышали или произносили фразу “И снова здравствуйте”?

Это происходит постоянно, это и раньше происходило, просто сейчас это стало иметь для меня особое значение. Каждый раз, когда я это произношу, я представляю себе лицо Мерзликина, Дениса Власенко и нашего чудесного режиссера Егора. Теперь у этой фразы есть такой трехголовый портрет.

В сериале “И снова здравствуйте” вы играете маму персонажа Дениса Власенко, который лечит постоянно умирающего главного героя. В какой момент вы поняли, что эта роль для вас?

Я всегда зависима от того, с кем я работаю. Когда читаю сценарий, я еще не знаю, эта роль моя или нет. Когда я потом встречаюсь на пробах с партнером и режиссером, тогда и понимаю. Егор занимался монтажом сериала Happy End и в первую минуту проб он меня убедил, что у меня есть все, что ему надо. Он изумительный режиссер жанра комедии!

Когда мы начали пробовать эту героиню, которая смотрит на мир исключительно с открытым ртом и наблюдает за тем, что происходит с ее сыном, как-то все совпало. Я долго не знала, что Андрей Мерзликин будет играть главную роль. Андрюша — один из уникальных комедийных талантов нашей страны, мы вместе с ним учились во ВГИКе, часто общались. Ну и мое счастье на площадке — Денис Власенко. В “Хэппи Энде” у нас была только одна сцена, где мы играли наедине. Мне так нравится его актерская природа, когда я узнала, что мы будем играть вместе, сразу подумала: “Вот это будет музыка!”, так и получилось.

Кадр из сериала “И снова здравствуйте”

Что вы почувствовали, когда узнали о попадании в рейтинг самых сексуальных женщин страны?

К этому надо относиться с юмором и больше никак. Однажды я шла по Маросейке, там много баров, стоят компании. Вдруг группа молодых людей через дорогу начала махать и кричать мне: “Смотрите, это она была в том стриме!”. Я поняла: вот он, мой звездный час! (смеется) Я помахала им рукой, слава Богу, они не кинулись приближаться. Это было так забавно! Если меня считают сексуальной женщиной, значит, кому-то это важно, значит кто-то считает эти “плевочки жемчужиной”, как говорил Маяковский.

Иногда начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь. Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег.

Если бы гимном вашей жизни можно было бы выбрать одну песню, какую вы бы выбрали?

Я меломан, у меня очень много музыки, которую я люблю. На каждый жизненный фит у меня есть своя музыка, я не могу отказаться от чего-то в пользу чего-то. Я мыслю на русском языке, и выбрала бы песни группы “Аквариум”, несмотря на то, как сильно я люблю Боба Дилана и Joni Mitchell. Мне нравится фестиваль Signal, была в этом году там, люблю электронную музыку. Но ассоциирую себя именно с группой “Аквариум”. Есть у них песня “Господин одинокий журавль”:

Твоя вина — в неведенье вины.

Твоим глазам

Несвойственна печаль

О странных днях, когда душа в любви,

Как будто бы в вине.

Я очень люблю стихи на русском языке, это напрямую связано с тем, что работаю я на нем.

А на английском не хотели?

Не могу распробовать этот язык, но пробовалась на роль девушки Бонда в “Не время умирать”. С этим связана курьезная история. Летала недавно в Лондон. Сейчас туда попасть довольно сложно. Мало того, что нужно заполнить огромную форму, на которую можно потратить четыре часа жизни, так еще надо правильно отвечать пограничникам в аэропорту. Когда мне начали задавать вопросы, я сказала, что в Лондоне по работе, пишем пьесу для моего театра. Когда он спросил, где я снималась, я сказала, что он меня в кино вряд ли видел, но я пробовалась на девушку Бонда. После этого остановилась работа пограничников, они все пришли на меня смотреть, страшно радовались! Они меня чуть ли на руках не внесли через границу, было очень трогательно!

Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом “007”. Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из “Казино Рояль”, где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное — выговорить. Это с опытом приходит, но пока мне нравится работать на русском.

Кто для вас икона стиля?

Раньше я знала ответ на этот вопрос, но сейчас много всего происходит в мире моды, все меняется. Сейчас я даже не думаю об этом. Сейчас время стилистов, их очень много и у всех есть, к чему присмотреться. Сейчас все смешалось, модно просто все. Нет уважения к брендам. Лично я не буду надевать зеленый, потому что Balenciaga вытащила этот цвет. Я люблю белый!

У вас есть фобии?

Я боюсь упасть. Я недавно была в Неаполе и поскользнулась на мокрых камнях. В Венеции понятно, что по лесенкам ходить стоит аккуратно. А тут была набережная, но мне не пришло в голову, что можно поскользнуться. Я упала, услышала хруст собственный костей и на какой-то момент потеряла сознание. Я не понимала, что происходит. Сбежались рыбаки, принесли стулья, а я даже подняться не могу. Видимо, я боюсь быть искалеченной, люблю ощущение собственного тела. Я каждое утро делаю зарядку, проверяю, как все работает. Я очень телесный человек. Не могу себе представить, как можно не заниматься зарядкой, практиками, спортом. Дело, может быть, в том, что с детства занималась синхронным плаванием.

Какую страну мечтаете посетить и почему?

Очень хочу Исландию посетить. Хочу увидеть озеро в кратере вулкана, где Бьорк дает концерт. И вообще хочу побывать на концерте Бьорк. Люблю скандинавскую музыку, особенно Sigur Rós и Múm. Очень нравится скандинавская мифология и вообще, что связано с водой. А их мифология с ней и связана, считается, что все зародилось из воды. Еще хочу поплавать с китами. Я достаточно часто езжу на семинары по фридайвингу. Мне кажется, скоро подготовимся и будем думать, куда поехать поплавать с большими морскими животными. Это моя мечта.

Назовите три ваших любимых фильма.

Я люблю “Пианино” Джейн Кэмпион, это прямо сразу скажу. Вообще очень люблю Харви Кейтеля, из всех артистов-мужчин он — мой кумир. Его мужская харизма мне очень близка. К разговору о том, с кем хотела бы поужинать и поговорить — с Харви.

“Отель “Гранд Будапешт”” обязательно посмотрите. И фильм Ридли Скотта, я бы порекомендовала “Последнюю дуэль”. Это ни на что не похожее кино, до такой степени глубокое. И я не знаю людей, с кем могла бы разделить свой восторг от него. Основная часть людей вообще не поняли, о чем этот фильм. Мне очень нравится идея, что в сознании каждого человека своя реальность и никого нельзя судить ни за что, потому что у каждого своя правда.