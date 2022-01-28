Кличко на заседании правления Ассоциации городов Украины: Мы должны делать все, чтобы подготовить систему теробороны на местах

“Мы должны делать все, чтобы подготовить систему территориальной обороны на местах. Поскольку должны рассматривать разные варианты развития событий и быть готовыми к разным сценариям, в частности и к худшему. Мы должны отработать и алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме для генераторов, коммунальной техники, “скорых”, – заявил Кличко, обращаясь к мэрам городов.

Он подчеркнул, что все украинцы надеются на разрешение ситуации дипломатическими и политическими средствами, но каждый должен работать над тем, чтобы города были готовы реагировать на агрессию при самом плохом сценарии. Мэр столицы заявил, что полезно было бы получить консультации по эффективному алгоритму действий во время чрезвычайных ситуаций от американских партнеров Украины.

“Нам интересно получить информацию о том, что вам нужно. Мы сосредоточены на том, как вам помочь, и проработаем информацию, которую я здесь услышала. Мы тут – в Украине. И мы вам поможем”, – обратилась к собравшимся Кравцив.

Кличко рассказал, как готовится к ситуации возможной чрезвычайной ситуации Киев. По его информации, создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, который включает более 500 убежищ и 4500 сооружений двойного назначения вместимостью более 2 млн человек, а информация об адресах размещена на официальных сайтах районных администраций Киева и на карте на сайте КГГА.

Кроме того, ведется активная работа по созданию системы территориальной обороны Киева, добавил городской голова Киева. По словам Кличко, уже разработана система управления теробороной Киева, отрабатываются вопросы организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи и интернета, налажено взаимодействие с командованием Сил территориальной обороны ВСУ и другими составляющими сил обороны и безопасности.

Ежемесячно 112-я бригада теробороны проводит практические занятия с боевой стрельбой – “Единые стрелковые дни”, резервисты собираются почти каждую субботу, сообщает сайт КГГА.

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь, где на февраль намечены их совместные военные учения.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

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