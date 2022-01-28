Зеленский призвал вводить санкции против РФ до полномасштабной войны, а не после

“Что такое санкции после? Кому они адресованы? Зачем они? Они касаются Украины? Простите, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом”, – сказал президент.

Зеленский считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.

“Речь идет о санкциях точно не для нашего государства. Это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону Европейского союза, но это нельзя делать за счет нашего государства. Так нельзя! У нас 15 тыс. [граждан] погибли, а многие страны мира обсуждают “санкции после”. Я считаю, что это нечестно”, – считает президент.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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