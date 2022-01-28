Tor Project откроет представительство в России в рамках закона «О приземлении»

Подразделение Tor Project, принадлежащее Electronic Frontier Foundation (EFF) , планирует в скором времени открыть свое представительство в России, сообщили изданию в пресс-службе сети.

“Главный офис Tor находится в США, и в 2022 году мы планируем открыть представительство в России, офис будет расположен непосредственно в здании Главного радиочастотного центра Роскомнадзора (ГРЧЦ)”, – сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент Tor включен в реестр блокировок Роскомнадзора, однако с открытием представительства его также оперативно разблокируют на территории России, как поступили с Telegram.

Как указали в пресс-службе, Tor “сеть уже начала работать с Роскомнадзором и добровольно прошла регистрацию как сеть, данные на сайте Роскомнадзора вскоре будут обновлены”.

Для обнаружения и устранения контента, который противоречит законодательству РФ, в сети задействуют механизм, усиленный технологией искусственного интеллекта, в том числе для родительского контроля, которая позволяет “фильтровать контент несовершеннолетнего”, в частности, блокировать просмотр определенных ресурсов Onion. К концу года сеть планирует усовершенствовать искусственный интеллект “для еще более эффективной фильтрации запрещенного контента”, обновить частный режим и упростить процесс подачи жалоб от пользователей в России”, пояснили в пресс-службе.

Tor Project, Inc. – базирующаяся в Сиэтле 501 научно-образовательная некоммерческая организация, основанная компьютерными учеными Роджером Дингледином, Ником Мэтьюсоном и пятью другими. Проект Tor в первую очередь отвечает за поддержку программного обеспечения для анонимной сети Tor.

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