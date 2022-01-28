 

Анна Семенович о своем уходе из группы «Блестящие»: «Я была вымучена. Это был предел»

28.01.2022, 19:28, Разное
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Известная певица Анна Семенович пояснила о причинах своего ухода из группы «Блестящие». «Я была вымучена. Это был предел», – объясняет тяжёлые условия гастролей и постоянных выступлений исполнительница.
Всё дело в тяжёлых условиях труда и постоянной работе на пределе возможностей. К тому же незадолго до одного из концертов у Семенович диагностировали коклюш. «Мы стоим на сцене, поём, а я отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплёвываю лёгкие, и слёзы на глазах», – вспоминает певица. После этого состояние ухудшилось, и начались кровотечения из носа. Тогда Анна Семенович поняла, что достигла своего предела и задумалась об уходе из группы.

Ещё одним поводом покинуть коллектив «Блестящие» стали гонорары. Семенович вспоминает, что им тогда платили по 50 долларов за один концерт. При этом продюсеры наотрез отказывались повышать заработные платы певицам даже несмотря на попытки солисток добиться справедливой оплаты. В качестве примера Семенович приводит своих знакомых из «ВИА Гры» и «Фабрики», которые получали минимум в 7 раз больше.

Источник: teleprogramma.pro



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