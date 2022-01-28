Анастасия Волочкова встретилась с любимым после двухдневной разлуки

Анастасия Волочкова на несколько дней выпала из соцсетей на фоне многочисленных слухов о ее новом возлюбленном, заставив хейтеров радоваться их подтверждению. Как оказалось, у пары все хорошо, возлюбленные из-за некоторых обстоятельств не виделись пару дней, поэтому балерина успела соскучиться по Сергею.

После новостей о новом романе Волочковой хейтеры начали придумывать многие слухи о возлюбленном, называя его обманщиком и террористом. Балерина привыкла к нападкам таких подписчиков, поэтому никак на них не реагирует. В новом ролике для Instagram Stories она призналась, что разлучилась с Сергеем на два дня, но он уже вернулся и радует возлюбленную своим вниманием и заботой.

Волочкова рассказала, что ее возлюбленный обнимает только ее, но любовь дарит всем окружающим. Более того, во время расставания пара чувствовала друг друга на энергетическом уровне. Счастливая балерина с удивлением отметила, что вокруг много любви, пожелав поклонникам всего хорошего.

Источник: www.instagram.com