 

Мнение: В свободном Идлибе

28.01.2022, 19:24, Разное
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В свободном и демократическом Идлибе. Внезапный Саддам Хуссейн прилагается.

Источник: Colonel Cassad



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