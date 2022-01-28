Мнение: Кручу, верчу, обмануть хочу

Минтруд РФ сообщил, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России.

По всей видимости, это следующий шаг по ликвидации пенсионной системы как таковой. Что в целом вполне логично для воровского государства, которое уже похитило примерно один миллион рублей у каждого будущего пенсионера, но понятно, что это был первый шаг. Конечным итогом всех реформ должно стать полное присвоение всех пенсионных накоплений граждан, а главное — списание уже украденных средств, которые якобы «заморожены», а «заморозка» продлевается каждый год.

Просто взять и отменить пенсии кремлевское ворьё не рискует. А вот технологию «кручу-верчу-обмануть хочу», с чего они и начинали свою трудовую деятельность на рынках в девяностые годы, применить вполне может. Вначале два фонда сольют, проведут инвентаризацию и перепись, по ходу инвентаризации спишут отсутствующие активы. А затем изменят порядок выплат, убрав само понятие «пенсия» и заменив его на какое-нибудь «социальное пособие».

«Пособие» – это то, что государство из жалости платит сирым и убогим. «Пенсия» – это то, что человек заработал. Вот заработанного после слияния может и не оказаться.

Вот и вся нехитрая махинация. А чего тут усложнять. Вы прошлое воровство проглотили, проглотите и будущее.

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