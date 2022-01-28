Поиск идеальных джинсов и эксклюзива. Тренды в моде, которым следуют француженки

Француженки считают одними из самых красивых и самых сильных женщин в мире. У многих из них действительно есть врожденное чувство стиля и вкуса, что позволяет выглядеть безупречно. Вот каким трендам чаще всего следуют французские модницы.

Инвестируют в базовые вещи

Многие российские модницы гонятся за трендами, поэтому каждый сезон вынуждены обновлять свой гардероб. Это приводит к баснословным финансовым расходам и вечной актуальности вопроса: «Что надеть?»

У француженок нет таких проблем, поскольку они предпочитают инвестировать не в новомодные изделия, а капсульный гардероб. А это означает приобретение тех базовых классических вещей, которые никогда не выйдут из моды. Например, белая рубашка, черный блейзер и т. д.

Не покупают вещь, а добавляют в список желаний

Как часто мы тратим деньги импульсивно, покупая те вещи, которые не нужны или которые не подходят. На распродажах мы обычно руководствуемся принципом «если дешево, то надо брать» и даже не задумываемся над тем, вписывается ли изделие в наш стиль, гардероб или нет.

Француженки не соблазняются на сезонные распродажи и акции. Они точно знают, какие вещи им нужны. Они добавляют их в список желаний, а потом могут подождать распродаж. Если есть скидка на желаемое изделие, то хорошо: удалось сэкономить. Если нет — значит, француженка купит его по полной цене. Ведь если до этого момента она не вычеркнула данную вещь из списка желаний, значит, она ей действительно нужна.

Француженки следуют такой философии: “Не покупай вещь со скидкой, если бы ты не согласилась купить ее же по полной стоимости. Все равно в итоге не будешь носить”. Сложно с этим не согласиться.

Ищут идеальные джинсы

Казалось бы, такой большой ассортимент джинсов, а найти те, которые будут идеально сидеть по фигуре, по-прежнему большая проблема. Француженки не особенно обращают внимания на то, какие именно модели джинсов в моде: они исходят из типа своей фигуры. Удалось найти идеальные джинсы, которые скрывают недостатки фигуры и подчеркивают достоинства? Значит, надо брать. Цветовая гамма не имеет никакого значения.

Джинсы — это тот предмет гардероба, на который француженки не скупятся. Наверное, благодаря такому основательному поиску нужной модели им и удается поражать окружающих идеальными формами.

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Покупают удобную обувь

Наверное, каждая вторая, если не первая российская женщина, соблазнилась на покупку неудобных туфель просто из-за их очень привлекательного дизайна. А потом возникла проблема: обувь натирает, она или не по размеру, или некачественная, или неудобная. В итоге куча красивых туфлей на шпильках пылятся где-то в шкафу, а по факту носятся одни ботинки на низком ходу.

Француженки же не соблазняются на привлекательный дизайн, если туфли неудобные изначально. Они приобретают обувь на устойчивом каблуке, на удобной танкетке или вовсе на плоской подошве.

Поиск эксклюзивов

Француженки не слишком жалуют масс-маркеты: ведь стоит купить понравившуюся вещь, как уже завтра полгорода в ней ходит. Поэтому они не брезгуют ходить по секонд-хэндам в поисках винтажных изделий. Они также могут купить не новые, а подержанные вещи. Если есть лимитированная коллекция любимого француженкой бренда, то она лучше инвестирует деньги в покупку такого изделия. По крайней мере, благодаря таким эксклюзивным вещам появляется шанс создать свой уникальный самобытный стиль, выразить свою индивидуальность.

Кстати, француженки также спокойно распродают свои вещи другим — и не видят в этом ничего зазорного. Как говорится, что мусор для одного, то уникальная находка для другого. Заодно такой обмен вещами оказывает благоприятное влияние на экологию. Этому нам точно стоит поучиться у француженок.