 

От создателей российских процессоров «Эльбрус» требуют вернуть вложенные государством деньги

28.01.2022, 19:10, Новости дня
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Российский минпромторг требует у разработчика процессоров «Эльбрус» вернуть деньги, предоставленные им из государственного бюджета на проведение работ по созданию современного отечественного чипа.

Чиновники открыто называют проект по созданию «Эльбрусов» провалившимся. ИНЭУМ фактически ничего не сделал, присвоив себе государственные средства. В частности, речь идет о попытке создать серверную систему на основе микропроцессора модели «Эльбрус-8С».

Кроме того, в минпромторге говорят, что институту грозит еще и крупный штраф. Министерство обратилось в суд с соответствующим иском против ИНЭУМ. Речь идет о возврате субсидии, сумма которой составляла 325,5 млн рублей. Размер предполагаемого штрафа – 92,3 млн рублей.



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