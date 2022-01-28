 

Десять из десяти россиян боятся кражи личных данных

28.01.2022, 19:10, Новости дня
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Как стало известно по результатам недавно проведенного исследования, примерно 90% жителей Российской Федерации боятся, что их личные данные будут украдены злоумышленниками в глобальной сети.

Самым опасным россияне считают завладение хакерами паспортных данных, информации и доходах, имуществе и месте жительства. Также пользователи опасаются утечки данных о детях.

Паранойя тотальная, говорят эксперты. К сожалению, для нее есть основания. Ведь хакеры в российском сегменте Интернета чувствуют себя безнаказанными. По той же причине 41% россиян предпочитают входить в Интернет через VPN, автоматически маскируя свои ІР-адреса. Кроме того, можно предпринимать такие способы самозащиты, как заклеивание камеры на ноутбуке.



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