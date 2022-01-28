Минтруд предложил объединить ПФР и Фонд социального страхования

Минтруд предложил с 1 января 2023 года объединить Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования в государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России), сообщила пресс-служба ведомства.

«С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки – единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования в Единый государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (Социальный фонд России)», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Также в министерстве рассказали о планах введения единого тарифа для уплаты взносов по социальному страхованию, что позволит увеличить к 2025 году размеры пособий.

«К 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели – 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели – 435,9 тыс. рублей)», – говорится в сообщении.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет к 2025 году может составить 143,5 тыс. рублей (по действующей модели – 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восемь лет – 114,8 тыс. рублей, при стаже до пяти лет – 86,1 тыс. рублей, отмечают в Минтруде.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.