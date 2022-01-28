 

В оперштабе оценили ситуацию с коронавирусом в России

28.01.2022, 19:07, Новости дня
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В 32 регионах РФ за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение эпидситуации, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в 8 регионах России. <…> Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю – в 32 регионах России», – передает ТАСС сообщение штаба.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ за неделю не изменился и остался на отметке 64,4%. «По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла – 79 269 115 раз», – добавила она.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом, их следует прожить с умом, людям нужно защищать себя, нося маски, соблюдая все меры.

Накануне стало известно, что число заболевших COVID детей за две недели в РФ выросло в 14 раз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.



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