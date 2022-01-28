 

Мишустин дал поручение по контролю цен на продукты и лекарства

28.01.2022, 19:06, Новости дня
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Минсельхозу РФ вместе с другими профильными ведомствами премьер-министр Михаил Мишустин поручил в усиленном режиме следить за ситуацией с ценами на продукты.

Это было сделано после доклада руководителя ФАС Максима Шаскольского.

«Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. И мы с ним тоже в постоянном контакте», – приводит слова премьера ТАСС.

Также акцент был сделан на контроле цен на жизненно необходимые лекарства.

«На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов. Здесь также очень важно держать на постоянном контроле в том числе и цены», – указал Мишустин. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр России подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций.



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