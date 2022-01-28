Группа Artik & Asti впервые выступила в обновленном составе

Группа Artik & Asti впервые вышла на сцену в обновленном составе. Накануне вечером солист и продюсер группы Артем Умрихин и новая солистка Севиль Велиева выступили на концерте артистов лейбла Self Made Music в рамках Show Case 2022.

Среди звездных гостей вечера были замечены Xanna, Pashu, El’man, Dava, Konfuz, Леша Свик, Кристи Крайм, Александр Гридин, Марина Ермошкина, Вика Иванова, Chipa и друзья лейбла, в том числе Dava (Давид Манукян), Дмитрий Красилов и другие.

Со сцены новая солистка поблагодарила зрителей за теплый прием:

Я хочу сказать огромное спасибо Артику, и я не знаю, кто отвечает за точное время и место, что я здесь. Спасибо огромное музыкальной составляющей нашего коллектива, SELF MADE и WARNER MUSIC, это большая честь. Дай Бог мне скорее привыкнуть и избавиться от прошлого мнения. Спасибо вам, друзья!

Помимо Artik & Asti своими выступлениями гостей вечера порадовали и другие артисты лейбла — Артем Качер и ETOLUBOV.