Мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше – Зеленский

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – заявил Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, в начале прошлого года такой информационной политики, как сейчас, в отношении возможной эскалации не было.

“Я считаю, что эта политика должна быть взвешенная. И журналисты, если хотят понять какая ситуация, пускай едут в Киев. У нас что ездят танки по нашим улицам? Нет. Но если ты здесь не находишься, то ощущение такое. У Англии, Германии, Франции, Литвы. Из СМИ ощущение такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация. Это не так. Нам не нужна эта паника”, – говорит украинский президент.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь, где на февраль намечены их совместные военные учения.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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