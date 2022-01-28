 

В кабмине ФРГ отчитались о выполнении РФ всех обязательств по поставкам газа

28.01.2022, 18:44, Разное
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В кабинете министров ФРГ отчитались о выполнении Российской Федерацией всех обязательств по поставкам газа. Об этом пояснил в интервью Штеффен Хебештрайт.
По его словам, Москва считается надежным поставщиком газа в Германию. В настоящий момент все договоры о поставках голубого топлива из РФ соблюдаются в полной мере. Основной объем транзита выполняется через «Северный поток», а не через территорию Польши и Украины. В Берлине заявили, что зависят от этих поставок энергоресурса на 55%.

Штеффен Хебештрайт выразил надежду, что ситуацию удастся сохранить на таком же уровне и в будущем. Беате Барон, который является представителем Министерства экономики и защиты климата ФРГ, отметила, что показатель наполненности хранилищ газом достигает 40%. Это меньше, чем фиксировалось в прошлом году, но таких запасов достаточно для обеспечения безопасности энергоснабжения страны, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



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