 

Айза Анохина рассказала о возможном романе с поклонником

28.01.2022, 18:44, Разное
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Айзе Анохиной пока не удается наладить личную жизнь, так как предыдущие отношения заканчивались скандалом и расставанием. Возможно, в ближайшее время блогеру удастся решить эту проблему благодаря роману с поклонником.
Айза Анохина пояснила в соцсети о симпатии к молодому человеку, который неоднократно проявляет знаки внимания. Он является трудоголиком, как и она сама, но сейчас она занята собой: внешностью, детьми, здоровьем, образованием и работой. Блогер испытывает симпатию к нему, но пока не готова на что-то серьезное после череды неудач.

Молодой человек признался Айзе Анохиной, что влюбился в нее, когда ему было 19 лет. С того момента он надеется, что когда-нибудь между ними вспыхнет роман. Сама же блогер попросила фаната дать ей немного времени и еще подождать. Она не исключает ситуации с развитием отношений, если его чувства за это время не остынут.

Блогер решила относиться к отношениями и любовным делам с умом, анализируя и обдумывая поступки. Эмоции теперь она отодвинула на второй план, чтобы избежать страданий и разочарований.

Напомним, Айза Анохина воспитывает двух сыновей. Старший родился в отношения с рэпером Гуфом, младший – с Дмитрием Анохиным. Оба расставания оказались скандальными, но блогеру удалось справиться с эмоциями ради наследников, пишет «ГлобалМСК.ру».



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