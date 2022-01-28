Семенович о последнем разговоре с Фриске: «Она была уверена, что выздоравливает»

Певица Анна Семенович пояснила о последнем разговоре со своей подругой и коллегой Жанной Фриске. «Она была уверена, что выздоравливает», – поделилась подробностями разговора исполнительница.

Их разговор состоялся за несколько месяцев до смерти Жанны Фриске. Тогда Анна Семенович и Дмитрий Шепелев совместно вели корпоратив. В какой-то момент зашёл разговор о самочувствии певицы, и супруг отметил, что у неё всё хорошо и ей даже лучше. После этого Шепелев предложил Семенович созвониться с Фриске и дал свой телефон. Тогда же бывшие участницы группы «Блестящие» поговорили. Жанна Фриске рассказала, что идёт на поправку и ей намного лучше. Она также отметила, что будет худеть. После этого подруги больше не созванивались.

Смерть Жанны Фриске стала для Анны Семенович полной неожиданностью. Отчасти это из-за их последнего разговора, ведь тогда певице казалось, что всё будет хорошо. «Я была уверена, что она выздоровеет», – объясняет звезда.

Источник: smotrim.ru