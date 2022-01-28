 

Семенович о последнем разговоре с Фриске: «Она была уверена, что выздоравливает»

28.01.2022, 18:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Анна Семенович пояснила о последнем разговоре со своей подругой и коллегой Жанной Фриске. «Она была уверена, что выздоравливает», – поделилась подробностями разговора исполнительница.
Их разговор состоялся за несколько месяцев до смерти Жанны Фриске. Тогда Анна Семенович и Дмитрий Шепелев совместно вели корпоратив. В какой-то момент зашёл разговор о самочувствии певицы, и супруг отметил, что у неё всё хорошо и ей даже лучше. После этого Шепелев предложил Семенович созвониться с Фриске и дал свой телефон. Тогда же бывшие участницы группы «Блестящие» поговорили. Жанна Фриске рассказала, что идёт на поправку и ей намного лучше. Она также отметила, что будет худеть. После этого подруги больше не созванивались.

Смерть Жанны Фриске стала для Анны Семенович полной неожиданностью. Отчасти это из-за их последнего разговора, ведь тогда певице казалось, что всё будет хорошо. «Я была уверена, что она выздоровеет», – объясняет звезда.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Глава МЭФ приказал поголовно вакцинировать население планеты от всех вирусов

02.06 / Ленд-лиз. Вот такой бизнес

23.08 / Мнение: Как полиция помогает захватывать чужие дома

21.08 / Медики из Великобритании назвали семь предупреждающих симптомов рака легких

03.12 / Мнение: Сказано в рай – значит, в рай

29.06 / Ученые: Ближневосточная и Европейская система весов были завезены из Месопотамии в Бронзовом веке

16.04 / Почти 100 фасадов жилых домов приведут в порядок на юго-востоке Москвы

28.05 / Американские журналисты встревожились появлением у России нового “разрушителя городов”

23.11 / В Samsung намерены отказаться от линейки Galaxy Note

28.12 / До похудения Шура выпивал по две бутылки водки в день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика