Эксперты рассказали, сколько в действительности стоит компания Apple

Американская компания Apple является одной из самых дорогих в мире, отмечают эксперты Brand Directoryю. Однако стоимость основных фондов и так называемой рыночной капитализации отличаются на порядок.

Так, если вы будете покапать Apple как совокупность недвижимости, производственных мощностей, интеллектуальную собственность множества разработок, то общая стоимость компании составит около 355 миллиардов долларов. Цифра огромна, но она значительно ниже 2,6 трлн долларов, в которые оценивают рыночную капитализацию.

Эту сумму формирует сила бренда Apple, отмечают эксперты. Инвесторы покупают акции компании по высоким ценам, так как верят в ее стабильность, а также в способность изготовлять высококачественную продукцию по самым современным стандартам.