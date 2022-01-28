 

В РФ представили ПО для безопасности роботов-охранников

28.01.2022, 18:26, Новости дня
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Ученые из Санкт-Петербурга представили новейшее программное обеспечение, предназначенное для обеспечения безопасности роботов, которые предназначены для охраны.

Как пояснили специалисты, роботы-охранники сегодня используются на различных объектах, как на открытых, так и на закрытых территориях. Каждая такая машина стоит очень дорого, а потому и сама требует защиты.

В частности, необходимо обеспечить защиту программного обеспечение и беспроводной связи, станций для зарядки аккумуляторов робота. Все это требует надежно работающего программного обеспечения. Ученые представляют универсальный программный продукт, который смогут использовать разные производители роботов-охранников.



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