 

Стилиста Зверева оштрафовали на 20 тыс. рублей

28.01.2022, 18:22, Новости дня
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Суд в Москве оштрафовал на 20 тыс. рублей шоумена и стилиста, кандидата от партии «Зеленые» Сергея Зверева за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму.

Зверева привлекли по статье 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума», передает РИА «Новости».

После заседания суда Зверев заявил, что намерен обжаловать решение. По его словам, он отправил документы по почте за несколько дней до окончания срока, но те не успели дойти.

«Это же не мы виноваты, что такие расстояния и пандемия. Был локдаун у нас и в Бурятии, мы просто не могли выйти из дома», – сообщил стилист.

Ранее он заявлял, что считает обвинения неправомерными и готов представить чеки и почтовые штемпели, подтверждающие своевременную отправку информации в избирком.

Напомним, Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе номер 9 и занял лишь третье место, уступив кандидатам от «Единой России» и КПРФ. В ходе своей кампании он выступал в защиту озера Байкал и окружающей среды.



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