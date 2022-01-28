СМИ: Ответ РФ по ситуации с RT DE может затронуть немецких журналистов

Ответные меры в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии могут затронуть работающих в РФ немецких журналистов, сообщил правительственный источник.

«Ответные меры могут коснуться и работающих в РФ немецких журналистов», – передает его слова РИА «Новости».

Источник «Коммерсанта» сообщил, что «разработан комплекс ответных мер в связи с препятствованием работе RT DE со стороны властей Германии и американских цифровых монополий».

По словам собеседника издания, российские власти могут ограничить размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, также ввести «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube и лишить DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ.

«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», – сообщил источник.

Он пояснил, что Берлин «неоднократно указывал Москве на тонкости местного законодательства». «Стоит обращать внимание на тонкости и российского законодательства: RT – «автономная некоммерческая организация», негосударственная. А бюджетные средства получают от государства как DW, так и BBC и многие другие СМИ, при этом имея возможность работать в ФРГ», – сообщил источник.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Москву 18 января, главы МИД РФ и Германии обсудили ситуацию с приостановкой вещания телеканала RT DE.

Напомним, германский медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из Москвы.

В пресс-службе канала заявили, что действия регулятора неправомерны, а решение будет обжаловано в суде. В MABB считают, что большая часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент должен тоже попадать под юрисдикцию Германии.

Ранее также сообщалось, что медиарегулятор начал расследование в отношении RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии.