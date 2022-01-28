Зеленский заявил об отсутствии эскалации вокруг Украины

Сейчас нет эскалации вокруг Украины, по сравнению с тем, что было ранее, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости».

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – заявил Зеленский в ходе общения с журналистами.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.