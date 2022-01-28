 

Благодатепровод «Сила русского духа» будет сдан в эксплуатацию к 2023 году

28.01.2022, 18:11, Разное
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ЗАО “РПЦ” отчиталось об успешном ходе работ по постройке благодатепровода в Африку. Ежегодно он будет поставлять на континент свыше 24 миллионов тонн святой воды.

«Наша страна преисполнилась в своём единстве с Господом – из кранов течёт святая вода, враги веры трепещут от ракет «Сатана», а людей лечат на освящённых томографах, – рассказал глава промышленного отдела патриархата, протоиерей Александр Каганович. – Но не всем странам так повезло – наши братья с Африканского континента изнывают от нехватки воды, особенно святой. Наш долг, как христиан, исправить эту несправедливость и принести этим нехристям слово Божье по доступной цене».

Благодатепровод будет брать своё начало в Белом Море, там солёная вода пройдет процедуру опреснения. Далее ее ждёт путешествие по знаковым местам православного мира – Соловецкому монастырю, Александро-Невской лавре, Троице-Сергиевому монастырю в Москве. В каждой точке воду будут освящать на установках Калужского завода православной аппаратуры (КЗПА). После проверки качества и контрольного освящения, вода будет распределяться в африканские страны.

Проект обещает полностью окупиться уже к 2030 году, если против него не будут введены санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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