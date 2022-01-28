 

Автор “Горько!” и “Звоните ДиКаприо!” Жора Крыжовников и Юлия Александрова развелись

28.01.2022, 18:10, Разное
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Режиссер и сценарист Жора Крыжовников, автор таких фильмов и сериалов, как “Горько!”, “Елки новые”, “Звоните ДиКаприо” и его муза, которая снялась почти во всех его фильмах, актриса Юлия Александрова развелись. Об этом сообщила сама Юлия в Instagram, уточнив, что рассталась с мужем без скандалов почти что год назад. 

Это нужно сказать, потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери. Мы не самые плохие люди, много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, но тем не менее всем — мира, добра, здоровья! Не зовите нас вместе на передачи и интервью, — сделала заявление 39-летняя актриса. 

Напомним, что 42-летний Жора Крыжовников, чье настоящее имя Андрей Першин, и 39-летняя Юлия Александрова знакомы со времен учебы в ГИТИСе. Они встретились уже по окончании вуза – Андрей пригласил Юлию в свою постановку по пьесе Островского в театре “АпАрте”.

После первой же репетиции подошел ко мне и сказал: “Александрова, выходи за меня замуж! Не понравится – разведемся”, – вспоминала позже Юлия. 

В 2010 году режиссер и актриса стали родителями, у них родилась дочь Вера. 

Юлия Александрова с дочкой Верой

Супруги много работали вместе. Крыжовников задействовал Юлию почти во всех своих крупных проектах – как в полном метре “Горько!”, принесшем ему всенародную любовь, так и в сериалах, например, в проекте с Александром Петровым в главное роли – “Звоните ДиКаприо!”. 

Об из расставании впервые заговорили в 2020-м году, а уже в сентябре этого года режиссер появился на фестивале “Кинотавр” в Сочи в компании продюсера Ольги Долматовской. Статус своих отношений Андрей и Ольга публично не подтвердили. 

Юлия Александрова, Сергей Светлаков и Егор Корешков в фильме “Горько!”Жора Крыжовников и Сергей Светлаков на съемках фильма “Горько-2”



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