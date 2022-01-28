Эксперт заявила об опасных последствиях блокировки iHerb в России

“Мы уважаем закон и правосудие, принципы самостоятельности и независимости судебной власти. Однако мы считаем, что несправедливость не может признаваться законной”, — подчеркнула она.

По ее словам, отсутствие доступа к маркетплейсу обернется подрывом возможностей поддержания достойного уровня жизни детей-инвалидов. Мень обратила внимание, что специального лекарственного лечения аутизма не существует, но в клинической практике приняты “нутрицевтические и диетические вмешательства”.

“Это прямым образом формирует экономический и средовой барьер в достижении детьми с инвалидностью привычного качества жизни, что прямо противоречит Конвенции о правах инвалидов”, — добавила она.

Мень отметила, что БАДы, диетическое и специализированное питание были исключены из санкционных списков ради обеспечения прав инвалидов. По ее мнению, деятельность государственных органов по ограничению доступа семей, в которых есть дети с аутизмом, “к более качественной и дешевой продукции для их детей” противоречит приоритетам поддержки семей с детьми.

26 января популярный интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb был включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Магазин попал в список по решению Центрального районного суда Барнаула, который установил, что качество и маркировка некоторых товаров интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС. При этом доступ к сайту пока не ограничивается.

В конце декабря прошлого года Алтайский краевой суд отклонил апелляцию iHerb на решение Барнаульского суда и полностью подтвердил вердикт нижестоящей инстанции.

Оригинал публикации на портале NEWS.ru