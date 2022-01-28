В Черногории гостелерадиокомпания написала новость о “нападении” ВСУ на “народных ополченцев ЛНР”, в посольстве прокомментировали

В новости под названием “Украинцы напали на Луганскую республику” сообщалось, что “с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в селе Веселогоровка”, вследствие чего, по сообщению сепаратистов, погиб их “солдат”.

Сепаратисты сообщили также, что “в целях защиты мирного населения и избегания новых потерь в рядах народного ополчения” их “войска” были вынуждены открыть огонь.

Посольство Украины в Черногории выразило возмущение по поводу провокационной публикации и потребовало от телекомпании удалить публикацию.

“В момент наибольшей угрозы России напасть на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы #RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины”, – говорится в сообщении.

Позже в посольстве сообщили, что в телекомпании отреагировали на их требования и отредактировали новость.

“К счастью, в RTCG быстро среагировали на обращение посольства и исправили в новости спорные моменты, публично извинившись”, – написали в дипслужбе.

Теперь название публикации звучит так: “Во время артиллерийского нападения погиб солдат”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок “ЛНР” и “ДНР” опубликован на сайте Госдумы 19 января. Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали “обоснованным и морально оправданным” признание “ДНР” и “ЛНР”. По их мнению, признание боевиков “создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты” жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, “сегодня важно добиться более весомого решения” в требованиях РФ к США и НАТО по “гарантиям безопасности”.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявил первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.

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