 

Росгосцирк работает по лицензии

28.01.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все цирки Российской государственной цирковой компании прошли проверку Россельхознадзора. Условия содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях соответствуют требованиям закона в 34 филиалах предприятия в различных регионах России.
Необходимость получения лицензии связана с новыми правилами содержания животных, которые установили для цирков, зоопарков, дельфинариев, океанариумов. Согласно постановлению Правительства России, в 2022 году организации, не получившие лицензию, к работе допущены не будут.

«Лицензирование наших филиалов проходило в 2 этапа, – пояснил глава Росгосцирка Сергей Беляков. – Первыми разрешение на работу с животными еще в октябре прошлого года получили Астраханский, Ивановский, Кемеровский, Кисловодский, Екатеринбургский цирки, филиалы в Санкт-Петербурге, Туле и Саратове. Оставшиеся цирки проходили проверку в декабре. Конечно, по некоторым циркам у проверяющих были замечания. Мы провели серьезную работу, чтобы их устранить. И в результате все наши филиалы соответствуют требованиям закона».

При проверке сотрудники Россельхознадзора обращали особое внимание на условия содержания животных – достаточно ли их кормят, как ухаживают, в каких вольерах размещают. Кроме этого, эксперты ведомства оценивали уровень безопасности зрителей во время цирковых представлений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог

25.01 / Из жизни ушел стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

26.09 / Мир глохнет. Как сберечь слух и каков его идеальный уровень

05.12 / Мнение: Игра в пропорции

31.07 / Мнение: Украина требует выдать россиян, задержанных под Минском…

26.08 / Шукшина показала принявшую монашеский постриг известную актрису Васильеву

30.07 / ПНС Ливии рассчитывали заманить в Ливию группу россиян под предлогом охранной работы

07.10 / Володин: Сегодня все признают, что Путин – преимущество России

24.05 / Сын занимается музыкой: кем себя в будущем видят дети Григория Лепса

19.07 / Мастер из Волгограда выгравировал статью Путина на зёрнышке риса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика