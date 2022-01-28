Росгосцирк работает по лицензии

Все цирки Российской государственной цирковой компании прошли проверку Россельхознадзора. Условия содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях соответствуют требованиям закона в 34 филиалах предприятия в различных регионах России.

Необходимость получения лицензии связана с новыми правилами содержания животных, которые установили для цирков, зоопарков, дельфинариев, океанариумов. Согласно постановлению Правительства России, в 2022 году организации, не получившие лицензию, к работе допущены не будут.

«Лицензирование наших филиалов проходило в 2 этапа, – пояснил глава Росгосцирка Сергей Беляков. – Первыми разрешение на работу с животными еще в октябре прошлого года получили Астраханский, Ивановский, Кемеровский, Кисловодский, Екатеринбургский цирки, филиалы в Санкт-Петербурге, Туле и Саратове. Оставшиеся цирки проходили проверку в декабре. Конечно, по некоторым циркам у проверяющих были замечания. Мы провели серьезную работу, чтобы их устранить. И в результате все наши филиалы соответствуют требованиям закона».

При проверке сотрудники Россельхознадзора обращали особое внимание на условия содержания животных – достаточно ли их кормят, как ухаживают, в каких вольерах размещают. Кроме этого, эксперты ведомства оценивали уровень безопасности зрителей во время цирковых представлений.