Анна Семенович вспомнила, как в юности едва не стала жертвой насильника

Анна Семенович стала героиней программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым певица вспомнила, как в юности едва не стала жертвой насильников.

Инцидент произошел четверть века назад. Будущая певица вместе с подругой отправилась в ночной клуб, чтобы развлечься и потанцевать. Когда они решили поехать домой, на выходе к ним начала приставать компания неизвестных мужчин. Девушки вызвали такси, а «бандиты» устроили погоню на своей машине. В какой-то момент они даже подрезали автомобиль, приказав водителю «отдать им девушек». Затем перед лицом таксиста блеснул пистолет, однако он решил не бросать их в беде, попросив потянуть время, пока он вызовет сотрудников правоохранительных органов. Семенович с подругой вытащили из машины и сказали им, что вся компания сейчас отправится в баню. Певица до сих пор помнит ощущения на теле от прикосновения «лап» одного из мужчин.

Намереваясь отвлечь внимание бандитов, Семенович притворилась, что у нее началась паническая атака. Вскоре правоохранители приехали к месту инцидента и спасли девушек, а певица после этого долго не могла спокойно реагировать на мужское внимание, пишет «Слово и дело».