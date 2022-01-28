 

Блогер Елена Блиновская планирует зарабатывать на платных историях в социальных сетях

28.01.2022, 18:00, Разное
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Блогер и создатель марафонов личностного роста Елена Блиновская планирует получать больше прибыли и намерена зарабатывать на платных историях в социальных сетях. Для подписки поклонникам потребуется заплатить 10 тыс. рублей.
Именно столько будут стоить истории для друзей Елены Блиновской, где будет содержаться необходимая информация для личностного роста. Именно так позиционирует платные подписки сама гуру марафонов. Она также отметила, что её информация определённо не для всех, и только те, кто могут заплатить за подписку, достойны увидеть её. Если же названная сумма непосильна для человека, тогда, по мнению Блиновской, ему не понадобиться контент, который будет в VIP-историях, и следует просто «забить» на это.

Подобные изменения уже вызвали массу критики в адрес Елены Блиновской. Даже её ярые поклонники отметили, что подобная сегрегация недопустима и вызовет только больше хейта в сторону кумира. В свою очередь блогер успокаивает, что бесплатные истории в её профилях никуда не денутся, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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