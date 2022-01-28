Вандалы отрезают кабели с зарядных станций Tesla Supercharger в Китае

У компании Tesla Supercharger, содержащей сеть фирменных зарядных станций на территории Китая, возникли неожиданные проблемы. Вандалы начали срезать кабели, из-за чего невозможно подсоединить электромобиль, чтобы заряжать его аккумулятор.

Пока еще доподлинно неизвестно, делают ли это вандалы или у Tesla появился нечистый на руку конкурент. Существует еще одно предположение, что кабели просто сдают на металлолом.

Дело в том, что в этих кусках провода достаточно много меди, а в Китае ее можно сдать на лом по цене примерно 11 долларов за килограмм. Установка нового кабеля для самой компании обходится более чем в 15 тыс. долларов. Если кражи продолжатся, то под вопросом окажется окупаемость зарядных станций.