 

Вандалы отрезают кабели с зарядных станций Tesla Supercharger в Китае

28.01.2022, 17:42, Новости дня
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У компании Tesla Supercharger, содержащей сеть фирменных зарядных станций на территории Китая, возникли неожиданные проблемы. Вандалы начали срезать кабели, из-за чего невозможно подсоединить электромобиль, чтобы заряжать его аккумулятор.

Пока еще доподлинно неизвестно, делают ли это вандалы или у Tesla появился нечистый на руку конкурент. Существует еще одно предположение, что кабели просто сдают на металлолом.

Дело в том, что в этих кусках провода достаточно много меди, а в Китае ее можно сдать на лом по цене примерно 11 долларов за килограмм. Установка нового кабеля для самой компании обходится более чем в 15 тыс. долларов. Если кражи продолжатся, то под вопросом окажется окупаемость зарядных станций.



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