 

В Индии хотят создать свою операционную систему для мобильных устройств

28.01.2022, 17:42, Новости дня
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Индийское правительство объявило о планах по созданию для страны своей операционной системы, на которой будут работать смартфоны и планшеты. По мнению чиновников, со временем она должна вытеснить популярные операционные системы Android и iOS.

Индийский рынок электроники – один из самых больших в мире. Кроме того, на территории этого государства работают мощные производства электронных устройств.

Если создать условия для распространения альтернативной операционной системы, то со временем она может успешно конкурировать и в глобальном масштабе. Однако правительство Индии пока только занято поиском стартапов и талантливых специалистов, которые могли б создать программный продукт высокого качества.



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