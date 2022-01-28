Эксперт: Раскручивание темы «российской угрозы» вредит лично Зеленскому

«Тема военной угрозы со стороны РФ стала элементом глобальной игры США и вредит Украине. Снижает шансы Владимира Зеленского на переизбрание», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Так он объяснил разногласия Зеленского во время телефонного разговора с Джо Байденом по поводу «российской агрессии».

«Тема российской военной угрозы не украинская. Она уже и так привела к оттоку инвестиций на Украину и к выводу капитала из страны, к повышенной нервозности простых украинцев. Понятное дело, что задача любой власти – успокоить иностранных инвесторов и граждан, убедить их в том, что ничего не происходит. Тем более если действительно ничего не происходит», – говорит глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Тема возможной «российской агрессии» против Украины стала для США элементом глобальной игры, подчеркнул эксперт. «Понятно, что это один из козырей в противостоянии с Россией, Китаем и прочими государствами-гегемонами, – отметил Бондаренко. – Проблемы украинцев не особо волнуют США, и президента Джо Байдена в особенности. Соединенные Штаты продолжают вести свою собственную игру, в которой Украина является лишь одной из карт. Поэтому отсюда и разница в позициях Вашингтона и Киева», – отметил собеседник.

«Было бы намного хуже, если бы Владимир Зеленский продолжал дальше подпевать американцам и говорить: «Да, действительно, враг близок как никогда, послезавтра всех будут бомбить, мы все умрем» и тому подобное», – заметил киевский политолог. По его оценке, тема «угрозы войны» уменьшает шансы Зеленского переизбраться на второй президентский срок в 2024 году.

«Вот если бы Зеленский начал бы эту тему, а после оказалось бы, что угроза слишком раздута и преувеличена, то это негативнее сказалось бы на его карьере», – уверен эксперт.

В пятницу CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил – состоявшийся ранее телефонный разговор Байдена и Зеленского «прошел не очень хорошо». Главная причина – в разногласиях американского и украинского президентов по поводу уровня угрозы якобы готовящегося нападения РФ на Украину.

По словам источника, Байден убеждал украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна. Более того, президент США уточнил, что «вторжение» начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, впрочем, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны РФ есть, но она не такая однозначна. Нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет, передал слова президента Украины источник CNN.

Официально офис Зеленского заявил, что украинский президент поблагодарил США и лично Байдена «за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии» и за помощь в виде поставок летальных вооружений. Отметим, что в официальном релизе не было сказано ни слова относительно «февральского вторжения».

Напомним, что во вторник Зеленский и глава минобороны Украины Андрей Резников одновременно заявили о том, что из-за возможной эскалации в Донбассе паниковать не следует. «Ситуация на востоке – все под контролем», – заверил президент. Ранее, в понедельник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что не видит оснований утверждать об опасности полномасштабного вторжения.