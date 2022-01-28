 

Свердловская ЖД извинилась перед екатеринбурженкой-инвалидом

28.01.2022, 17:38, Новости дня
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Руководство железной-дороги в Свердловской области принесло извинения пассажирке, которая ранее пожаловалась на дискриминацию на вокзале уральской столицы.

«Железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирке извинения за причиненные неудобства», – передает Е1.ru со ссылкой на сообщение компании.

Ранее женщина рассказывала, что ей полагается бесплатный проезд на электричках, но в день выезда у нее отказались принимать электронную справку об инвалидности, а затем потребовали документ распечатать. Для этого она бегала по всему вокзалу. В итоге женщина купила билет за полную стоимость.

После этого случая в Свердловской пригородной компании провели служебное расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены права инвалида. Выяснилось, что екатеринбурженка из-за отсутствия оригинала справки не могла воспользоваться федеральной льготой.

«По федеральному закону порядок оформления льготного билета предполагает предъявление оригинала справки либо справки с электронной цифровой подписью в печатном виде. При этом предъявить подтверждающий льготу документ (оригинал) потребуется при посадке в пригородный поезд с указанием мест (например, «Ласточку») или контролеру-кассиру в обычном электропоезде при проверке документов», – заявили в компании.

Отмечалось, что документ всегда можно распечатать на самом вокзале, обратившись к дежурному сотруднику. 



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