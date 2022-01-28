Столичный бизнес отметил достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

В Москве продолжают фиксировать рост заболеваемости ковидом, при этом специалисты отмечают легкое течение омикрон-штамма коронавируса. Именно поэтому число госпитализаций значительно не увеличивается.

В столице продолжают действовать некоторые ограничения, призванные сдерживать распространение инфекции. Например, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания – соблюдать домашний режим.

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса

считают, что ужесточать существующие ограничительные меры не нужно. По мнению экспертов, действующие правила являются эффективными.

“Сегодня весь мир увидел, что нет таких мер, которые бы успевали опережать вирус. Насколько я понимаю, сейчас надежда на то, что он более слабый, но одновременно более заразный. И обойти эту заразу никакими способами, кроме локдауна, который просто убил бы окончательно экономику, нет”, – сказал основатель сети “Грабли” Роман Рожниковский.

Похожее мнение выразил директор музея-панорамы “Бородинская битва” Владимир Преснов. Он также считает, что существующих мер против коронавируса вполне достаточно, они обеспечивают безопасность посетителей.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти сети “Азбука вкуса” Андрей Чурсин рассказал, что в магазинах внимательно относятся к профилактическим мерам.

Покупателям постоянно напоминают

необходимости использования масок, перчаток и санитайзеров.

“Сотрудники охраны и служба внутреннего контроля просят потребителя одевать маски, и все потребители к этому привыкли. Когда кто-то заходит без маски — это единичный случай, если забывают – могут взять маску бесплатно”, – сказал Чурсин.

В некоторых гостиницах и отелях действуют собственные правила, которые соответствуют всем международным нормам по максимальному

санитарному обеспечению защиты наших сотрудников и клиентов.