 

Володин заявил о намерении США столкнуть Украину с Россией

28.01.2022, 17:22, Разное
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“России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого”, – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Он отметил, что диалог между странами необходимо строить на принципах взаимного уважения и отстаивания интересов своих граждан.

Говоря о нежелании украинских депутатов ехать в Россию на фоне напряженности, Володин заявил, что причина кроется в политике США. По его мнению, Соединенные Штаты делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину.

Председатель Госдумы призвал депутатов Верховной Рады помнить о гражданах и интересах своей страны.

Володин напомнил, что при СССР уровень жизни на Украине был одним из самых высоких, но сейчас из-за отсутствия национально ориентированных элит у страны множество проблем. Спикер Госдумы считает, что у руководства республики только одно намерение – удержаться в кресле

“30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя “Тарас Бульба”: “Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?” Пора сделать выводы”, – добавил спикер.

Ранее Володин заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину. Нахождение войск Североатлантического альянса у границ России недопустимо, говорил Володин.



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