Найденный повешенным боксер Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг – СМИ

Сообщается, что инцидент произошел перед судебным заседанием по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

27 января Днепровский райсуд Киева продлил до 27 марта содержание под стражей Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину, обвиняемым в убийстве Гандзюк, писало УНН.

“Мост” со ссылкой на свидетелей отмечает, что Вирчис подсел к стеклянному кубу, в котором находился Мангер, и настойчиво просил его вернуть деньги. В ответ Мангер попросил Вирчиса “не устраивать сцены”.

“Предприятие с тобой на связи”, – сказал Мангер Вирчису.

“Мост” напоминает, что Вирчис поддерживал Мангера в ходе судебных заседаний по делу об убийстве Гандзюк, хотел быть его поручителем.

Вирчиса, которому было 48 лет, нашли повешенным в Киеве у дома на улице Раисы Окипной в ночь на 28 января, сообщили в столичной полиции. По факту его смерти правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой “самоубийство”) Уголовного кодекса Украины.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003–2004) и WBO (2005–2006), отмечается на сайте Федерации бокса Украины. На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев – одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

19 мая 2007 года, нокаутировав итальянского боксера Паоло Видоцу, Вирчис стал чемпионом Европы EBU (по версии Европейского боксерского союза).

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

20 января 2022 года Киевский апелляционный суд оставил под стражей Мангера. Судьи рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов Мангера на решение Днепровского райсуда Киева о его аресте до 4 февраля без права выйти под залог.

—