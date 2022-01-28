 

В Краматорске во время пожара пострадали четыре человека, в том числе два ребенка – ГСЧС

28.01.2022, 17:20, Новости дня
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Информацию о пожаре спасатели получили в 20.16. Горела комната на первом этаже двухэтажного дома.

“Во время разведки была спасена женщина 1952 года рождения, ее вынесли на свежий воздух из дома. В результате пожара пострадали двое взрослых – мужчина 1984 года рождения и женщина 1952 года рождения, а также двое детей, девочки 2020-го и 2019 года рождения”, – отметили в релизе.

Все пострадавшие находятся в больнице. 

Пожар ликвидировали в 21.18, в тушении огня принимали участие 11 спасателей и три единицы техники. Причину инцидента в ГСЧС не назвали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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