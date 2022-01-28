Врач Евгений Комаровский рассказал о полезных и бесполезных способах укрепления иммунитета

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил о полезных и бесполезных способах укрепления иммунитета. Эту информацию он разместил на своей странице в Instagram.

По мнению медика, такие продукты, как лук и чеснок, не помогают укрепить иммунитет и защититься от вирусов. Также абсолютно бесполезным является ношение различных противовирусных амулетов, употребление биологически активных добавок (БАДов) и применение гомеопатии.

Комаровский утверждает, что наилучшими и полезными способами защиты от вирусов и простудных заболеваний являются полноценный отдых, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки. Большое значение в укреплении здоровья имеют позитивные эмоции, полный отказ от курения и спиртного. Специалист также рекомендует проходить вакцинацию от вирусов.

Однако, по мнению другой группы врачей, лук и чеснок считаются очень полезными и нужными для укрепления иммунитета, поскольку содержат в своём составе фитонциды, уничтожающие вирусы, а также вещества, способствующие растворению тромбов и снижению холестерина. Таким образом, утверждают эксперты, лук и чеснок являются важными составляющими здорового питания.