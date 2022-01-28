Эксперт Бабин считает улучшение отношений России и Запада залогом укрепления рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает улучшение отношений РФ и Запада залогом укрепления рубля. Именно это поможет национальной валюте начать стремительный рост.

В настоящий момент нестабильная геополитическая ситуация неблагоприятно сказывается на стоимости рубля. Национальная валюта продолжает сдавать позиции, и всему виной напряжённые отношения РФ и Запада. Как только страны начнут договариваться между собой и придут к компромиссу, начнётся стремительный рост рубля.

Одним из ключевых параметров для роста станет заседание ЦБ в феврале, на котором будет принято решение о повышении ключевой ставки на 0,75%. Это поможет национальной валюте закрепиться на текущем уровне, а впоследствии станет мощным толчком для её роста. Вторым пунктом являются цены на топливо. Как только ситуация в мире урегулируется, стоимость энергоресурсов сыграет в пользу укрепления рубля, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».