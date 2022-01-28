В компании MSI представили новые твердотельные накопители на 1 Тб

Твердотельные накопители, которые можно носить в кармане, чтобы перемещать данные с одного компьютера на другой, представили в компании MSI.

Модель Spatium M450 отличается от предшественников, прежде всего, огромной вместимостью. Речь идет об 1 Тб, говорят разработчики. У многих компьютеров, которые на сегодня используются, жесткие диски не достигают таких показателей.

Еще одно преимущество накопителя в его малых размерах. Ширина составляет всего 22 мм, а длина – 80 мм. В устройстве используются микрочипы 3D NAND, обеспечивающие работу флеш-памяти. Также компания выпустит две младшие модели по более низкой цене ни и с меньшим объемом памяти речь идет о версиях на 256 и 512 Гб. Скорость записи составляет от 1200 до 3000 Мбайт/с.