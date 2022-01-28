 

Новый дрон VTOL летает в 5 раз быстрее грузовика и переносит до 227 кг

28.01.2022, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рынке появился новый дрон VTOL, вышедший под маркой Chaparral C1, который оставляет далеко позади небольшие грузовые транспортные средства, перемещающиеся по земле.

По словам разработчиков, беспилотный летательный аппарат способен переносить полезный вес до 227 кг. Это примерно то же самое, что в небольшом пикапе, напоминают эксперты.

Еще одно очевидное преимущество – это высокая скорость полета. До места назначения он доберется примерно в пять раз быстрее, чем обычный грузовой автомобиль. Плюс отсутствие заторов на дорогах, прямой путь, а не извилистый и прочие преимущества. Максимальная дальность полета составляет 482 километра. Спрос на грузовые БПЛА растет со стороны служб доставки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Партия Саакашвили прекращает бойкот парламента Грузии

23.11 / В Петербурге возбудили дело после инцидента с прооперировавшей себя блокадницей

07.07 / Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

14.05 / В оккупированном Крыму журналиста оштрафовали на 30 тыс. рублей за недоносительство о переписке

02.02 / В Германии ответили на призыв Франции свернуть “Северный поток – 2”

07.05 / Байден продлил санкции против Сирии

27.11 / Хромбуки получат защиту от подглядывания

31.10 / Армения и Азербайджан договорились не стрелять по мирным жителям и гражданской инфраструктуре

11.12 / Установлены участники драки в подземном переходе в Москве

10.11 / Компания Xiaomi представила новую модель умного замка для входных дверей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика