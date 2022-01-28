Новый дрон VTOL летает в 5 раз быстрее грузовика и переносит до 227 кг

На рынке появился новый дрон VTOL, вышедший под маркой Chaparral C1, который оставляет далеко позади небольшие грузовые транспортные средства, перемещающиеся по земле.

По словам разработчиков, беспилотный летательный аппарат способен переносить полезный вес до 227 кг. Это примерно то же самое, что в небольшом пикапе, напоминают эксперты.

Еще одно очевидное преимущество – это высокая скорость полета. До места назначения он доберется примерно в пять раз быстрее, чем обычный грузовой автомобиль. Плюс отсутствие заторов на дорогах, прямой путь, а не извилистый и прочие преимущества. Максимальная дальность полета составляет 482 километра. Спрос на грузовые БПЛА растет со стороны служб доставки.