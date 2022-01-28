Газизов отреагировал на заявление Салиховой о том, что он «полный ноль»

Бывший гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов отреагировал на слова супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, назвавшей его «полным нулем».

«Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьей. Они, наверное, думали, что я замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду», – сказал Газизов в беседе с «Чемпионатом».

Ранее Салихова в эфире «Матч ТВ» назвала «никудышным спортивным директором».

«Его не интересовали проекты. Полный ноль. Не привез нам Сангаре – опорника, который перешел в ПСВ. Он говорил, что привезет его нам за четыре миллиона. Мы посмеялись, учитывая, что там французы только-только продали другого опорника и не смогли бы найти замену в короткий срок. А ПСВ купил его за восемь с половиной. Смешно, что он хотел игрока за четыре. Для красного словца говорил, что будет торговаться, сбивать цену», – сказала она.

Напомним, Газизов стал гендиректором «Спартака» летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул клуб, после чего вернулся в ФК «Уфа» на аналогичную должность, где сейчас и работает.