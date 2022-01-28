Даниил Медведев заявил о готовности к победе над Надалем в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

«Это будет особенный матч. Я помню мой первый финал шлема против Рафы на US Open, мы играли почти пять часов, я был очень близок к победе. После этого мы сыграли с ним еще несколько раз. Думаю, что я готов. Конечно, он очень сильный игрок, но я должен показать свой лучший теннис, чтобы постараться победить», – сообщил он телеканалу Eurosport, передает РИА «Новости».

Напомним, в финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, игра состоится 30 января. В полуфинале Медведев сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации.