Финалистка «Лидеров России» назначена главным внештатным специалистом Минздрава в ЦФО

Финалистка трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) – Алина Мелкумян назначена главным внештатным специалистом Минздрава РФ в ЦФО по медицинской микробиологии, сообщили в пресс-службе РСВ.

«Заведующая центром лабораторной диагностики городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева, финалистка трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» Алина Мелкумян назначена на должность главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской микробиологии в Центральном федеральном округе», – передает сообщение ТАСС.

Как отметила сама Мелкумян, которую цитирует пресс-служба АНО, вызовы современного здравоохранения и пандемия требуют особого контроля и выявления актуальных инфекционных рисков, «влияющих на общественное благополучие и биологическую безопасность населения».

«Мое назначение на должность главного внештатного специалиста по медицинской микробиологии Минздрава по Центральному федеральному округу в первую очередь предполагает помощь в подготовке кадров и решении проблем организации и работы микробиологических лабораторий в округе. Необходима правильная и системная координация специалистов – медицинских микробиологов с учетом территориальных особенностей», – сказала Мелкумян.

Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, конкурс «Лидеры России» собрал ведущих специалистов в области здравоохранения, «не только давая им дополнительный стимул к развитию, но и создавая условия для изменения к лучшему тех отраслей, в которых работают эти специалисты». «Уверен, что практический опыт и лидерские качества Алины Рантиковны помогут повышению качества и доступности медицинской помощи по соответствующему профилю», – добавил Салагай.

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России».

Алина Мелкумян – кандидат медицинских наук по специальности «Микробиология», имеет 26-летний медицинский стаж. В 1995 году окончила Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци по специальности «Медико-профилактическое дело», в 1995-1996 прошла интернатуру по специальности «Бактериология». С 2003 года работала заведующей бактериологическим отделом Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. В 2008 году занимала должность врача-бактериолога отдела лабораторной диагностики диагностического клинического центра №1 в Москве. С 2010 года работает заведующей центром лабораторной диагностики – врачом клинической лабораторной диагностики городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы. В этом сезоне участвовала вместе со своей 24-летней дочерью Ирэн Григорян, которая стала самой юной финалисткой трека «Здравоохранение».