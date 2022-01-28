«Карманники» по голове ударили

Ручной казахстанский парламент, всю жизнь лояльный Назарбаеву, первым же начал лишать его полномочий. Жестокий урок для современных авторитарных правителей.



Ликующие сторонники Назарбаева приняли кандидатуру Токаева как преемника на предвыборном митинге в Нур-Султане, 2019 год. 2,5 года спустя клан Назарбаева стремительно теряет позиции. Фото: Alexei Filippov / AP / TASS

В четверг, 27 января, верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — одобрил поправки в Закон о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, лишив его возможности быть главой Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Эта часть изменений была во многом технической, ведь фактическая передача полномочий Назарбаева второму президенту Касым-Жомарту Токаеву уже состоялась: АНК перешла из рук в руки до Нового года, а пост главы Совбеза Токаев публично забрал себе (по другой версии, Назарбаев сам его отдал) во время январских протестов в стране. Чем Сенат удивил: его члены предложили исключить из закона норму, которая требовала согласовывать с Назарбаевым любые государственные инициативы во внутренней и внешней политике. В измененном виде поправки в Закон о первом президенте отправлены обратно в нижнюю палату — Мажилис, — откуда они пришли, и если депутаты их примут (ха-ха!), новые нормы отправятся на подпись Токаеву.

Предложение Сената родило ехидную шутку о том, что поправка о запрете согласования с Назарбаевым законов должна быть согласована с Назарбаевым. Но вообще-то значение происходящих во власти Казахстана событий не стоит недооценивать. Конечно, неприкосновенность с Назарбаева, его родственников и их активов никто не снимал, речь идет лишь об отстранении от текущей политической жизни. Но тут

важен даже не темп развенчания божественной сущности первого президента, а то, чьими руками формально это делается.

Надо понимать, что казахстанский парламент и внешне, и внутренне очень похож на российский. Те же самые две палаты, та же полная управляемость со стороны президентской администрации (или как минимум полная синхронизация с ней). Сенат — это часто политический санаторий для пенсионеров, часть людей назначает туда президент, остальных выбирают депутаты местных дум (в Казахстане они называются маслихатами). В Мажилисе в последние годы не было представлено больше трех партий, при этом хотя проназарбаевский «Нур Отан» и набрал на выборах 2021 года на 11% голосов меньше, он все равно занимает больше двух третей всего парламента. Хотя и две другие партии — коммунисты и «Ак Жол» (нечто вроде партии бизнеса имени Бориса Титова) — проблем не доставляли. Если в РФ парламент до последнего времени не был «местом для дискуссий», то в Казахстане депутаты, чаще всего заочно, соревновались лишь в том, кто горячее одобрит ту или иную инициативу. Все дискуссии по законотворчеству были вялыми и чаще становились публичными лишь при наличии какого-то откровенного кринжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свой в матрице

Казахстанского президента Токаева называют альтернативным «Медведевым, который победил Путина». Почему думать так ошибочно

Главной добродетелью такого парламента, разумеется, была лояльность Назарбаеву. Он и сам ее долго-долго вытачивал, разогнав первый парламент еще в начале 90-х, создав новую Конституцию (где значение парламента по факту сводилось даже не к нулю, а к отрицательным числам), а затем раз за разом шлифуя состав обеих палат. В итоге депутаты были согласны на все. Принять закон о первом президенте? Пожалуйста! Увеличить количество репрессий? Сколько угодно! Добавить привилегий? Извольте! Бесперебойный механизм слаженной работы в последние годы обеспечивали:

спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин (ультралояльный Назарбаеву человек);

первый зампред «Нур Отана» Бауыржан Байбек (сын одноклассника Назарбаева, хотя сам он всегда говорит о том, что это не имеет никакого значения);

а в Сенате — в разное время тот же Касым-Жомарт Токаев, старшая дочь Назарбаева Дарига и Маулен Ашимбаев (бывший первый зампред все того же «Нур Отана»).

Чтобы понять степень лояльности и пропитки «духом Назарбаева» в парламенте, достаточно вспомнить 19 марта 2019 года, когда елбасы покинул пост президента. Давая комментарий журналистам, глава оппозиционной партии «Ак Жол» Азат Перуашев натурально плакал — и явно не от радости.

Глава оппозиционной партии «Ак Жол» Азат Перуашев заплакал, отвечая на вопрос об отставке Назарбаева. Стоп-кадр

В этом смысле назарбаевский культ личности и переформатирование под него всех ветвей власти часто сравнивали со сталинским, но эта аналогия не совсем точна: культ Сталина держался на страхе и привилегиях, а тут речь шла в первую очередь только о привилегиях.

Является ли этот парламент «карманным»? По всем параметрам — да, безусловно. Но Назарбаев вряд ли предполагал, что властный пиджак с карманами перестанет быть его при его жизни.

И как только власть переменилась, депутаты с легкостью стали принимать законы против самого Назарбаева. В принципе, они сами себе не изменили: как были лояльными администрации, так и остались. Но это лояльность, а не преданность: кто сильнее — того и любим.

И все славословия в адрес елбасы, которые лились из парламента, были легко отринуты в угоду политической конъюнктуре. Назарбаев, конечно, во многом виноват сам: когда он сказал в обращении к нации, что с 2019 года является «пенсионером», депутаты легко смогли смахнуть с себя моральный груз за будущие решения. Прошла любовь — завяли помидоры.

Эта мимикрия была абсолютно ожидаемой, но от этого она не перестает быть потрясающей. И она будет продолжаться еще какое-то время: на 28 января назначен внеочередной съезд партии «Нур Отан», где полномочия Назарбаева будут переданы Токаеву (для этого нужно одобрение членов партии, но другой кнопки у них в общем-то и нет). И хотя съезд — XXI, а не XX, — многие уже готовы услышать на нем развенчание культа личности Назарбаева. На это рассчитывать, пожалуй, не стоит. Тогда ведь придется развенчивать и самих себя — а на это согласятся вряд ли даже те, кто все эти годы поддерживал культ поклонения елбасы. Тем более что умение бить поклоны пригодится и при следующем лидере.

Вячеслав Половинко, спецкор

—