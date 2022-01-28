В кабмине ФРГ заявили, что конфликт на Украине может решить только дипломатия

Конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, нельзя впадать в «логику войны», сообщил на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что нет военного решения», – сказал он, подчеркнув, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия, передает ТАСС.

Отмечалось, что рассуждение о войне и поставки оружия Киеву не ведут к решению вопроса.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

МИД в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.